Começa reserva online para concerto da Ospa em homenagem a Piazzolla

No quinto concerto da Série Casa da Ospa, neste sábado (3), às 17h, a orquestra faz uma homenagem ao centenário de Astor Piazzolla e apresenta também obra inédita de Arthur Barbosa, que será o regente da apresentação. No repertório variado, tem espaço também para uma peça de J.C. Bach, com solo do violoncelista Rafael Honório Sobrinho.

O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Ospa e pela plataforma #CulturaEmCasa, além de público presencial limitado a 15% da capacidade da Sala de Concertos. Os ingressos (dois por CPF) podem ser trocados por 1kg de alimento não perecível na bilheteria física, na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501), na sexta-feira (2), das 12h às 17h, e no sábado, das 9h até a hora do concerto.

Há ainda a possibilidade de reserva online pelo site uhuu.com, de quinta-feira (1), às 12h, até sexta-feira (2), às 11h59min, sendo a entrega do alimento no dia do espetáculo. A disponibilidade de lugares pode ser acompanhada pelas redes sociais e pelo site ospa.org.br.

O concerto contempla sete obras curtas para cordas, começando por duas peças do repertório clássico: Sinfonietta, de Harald Genzmer (1909-2007), e Concerto para violoncelo e orquestra em Dó menor, CWYC98, de Johann Christian Bach (1735-1782). A autoria da última obra, atribuída ao filho do famoso Johann Sebastian Bach (1685-1750), é motivo de debate entre especialistas. Nesta peça, Rafael Honório Sobrinho se une à orquestra para um solo de violoncelo. Será a primeira vez do músico como solista à frente da Ospa. Em 2019, Rafael venceu o Concurso para Jovens Solistas do Conservatório de Música da Ospa, que garantiu essa oportunidade ao primeiro lugar.

“Vim de Foz do Iguaçu, onde não tem orquestra nem teatro, para Porto Alegre, em 2016. Assisti a um concerto da Ospa e achava que estava muito distante. Para a gente que é aluno, a Ospa se torna um símbolo, é onde a gente quer chegar. Estou bem animado”, diz Rafael, que tem se destacado em concursos nos últimos anos.

Em seguida, a OSPA executa três peças de Piazzolla (1921-1992), com arranjos de Arthur Barbosa para orquestra de cordas (as obras do argentino geralmente são compostas para quarteto de violino, piano, bandoneon e contrabaixo): Introducción al Angel, Ave Maria e Melancólico Buenos Aires. Trata-se de um recorte de obras introspectivas, melancólicas e menos conhecidas pelo grande público, segundo Barbosa, que é regente da Ospa Jovem e diretor artístico e regente titular da Orquestra Eleazar de Carvalho, em Fortaleza (CE). “Piazzolla é o pai do tango novo, ele internacionalizou e mudou a cara do tango assim como Tom Jobim fez com a música brasileira”, comenta o arranjador, compositor e regente.

O concerto termina com duas obras do próprio Barbosa: “Incluí a minha primeira obra estreada em Porto Alegre, Toada e desafio, em 1997, pela Orquestra da Ulbra, e a mais recente, Choro breve, um chorinho simples que faz parte de uma obra maior e eu transformei em um Divertimento, por assim dizer”.