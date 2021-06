'Histórias de ferrovias' viaja para conhecer Canal do Panamá

Percorrendo trilhos pelo Panamá, o novo episódio do seriado documental Histórias de ferrovias estreia nesta terça-feira (29), às 21h30min, na TV Brasil. Os passageiros, à bordo do trem, apreciam uma vista única do canal que liga o oceano Atlântico ao Pacífico.

Em diversos momentos de sua história, a ferrovia que atravessa o continente americano no Panamá perdeu importância. Redescoberta na virada do milênio, ela voltou a funcionar para o transporte de cargas. Durante a semana, há também um trem que conduz turistas em meio a paisagens deslumbrantes.

Produção da emissora pública alemã Deutsche Welle, a edição desta semana mostra ainda o lago artificial Gatún, as matas do Parque Nacional de Soberania, a cidade do Panamá com seu centro histórico e prédios modernos.

A série, dirigida por Maria Winzen, registra imagens impressionantes de paisagens e revela a cultura dos povos das mais diversas regiões que fazem parte dos trajetos das locomotivas. A atração aborda em diferentes aspectos a viagem sobre trilhos, seja por rotas conhecidas ou caminhos vicinais, em velhos vagões ou em expressos luxuosos.