Afrofuturismo em pauta na quarta edição do bate-papo 'Ceia Talks'

O futuro da população negra é tema da quarta edição do Ceia Talks. Organizado pelo hub criativo CEIA (Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Arte), o bate-papo desta quarta-feira (30), às 19h30min, ocorre no Átrio do Farol Santander Porto Alegre (Sete de Setembro, 1.028). O encontro tem como temática Afrofuturismo: Tendências, Inovação, Arte e Afroempreendedorismo e contará com mediação da pesquisadora, educadora e curadora de arte Daniele Barbosa, que terá a companhia de Patrícia Carneiro, Diretora de Equidade racial e futuros da Associação Riograndense de Propaganda (ARP), e Suelen Melo, produtora cultural e pesquisadora musical.

O evento será presencial mediante convites, que terão limite de 30 unidades e estarão disponíveis gratuitamente no site Sympla . O Ceia Talks contará com intérprete de Libras. Não será permitida a entrada de pessoas sem a confirmação feita via Sympla. Além disso, é obrigatório o uso de máscara no local e respeito ao distanciamento.

“A quarta edição do CEIA Talks terá a presença do público no Átrio do Farol Santander para participar de perto – mas nem tanto – de um debate tão necessário. Nos preparamos e criamos rigorosos protocolos para receber todos com segurança. E, assim como em edições anteriores, trouxemos para discussão outro tema relevante e que merece ser discutido, além de personagens locais com ricas contribuições, contar suas histórias e apresentar ideias para construir um futuro melhor”, destaca Thaís Carreires, head do CEIA.

O termo Afrofuturismo surgiu entre as décadas de 1960 e 1970, tendo como precursor o jazzista americano Sun Ra (1914-1993), que nos anos 1960 fazia música futurista inspirada na “filosofia cósmica”. Contudo, o termo foi utilizado apenas na década de 1990, através do ensaio Black to The Future: Ficção científica e Cybercultura do século XX a serviço de uma apropriação imaginária da experiência e da identidade negra, de Mark Dery, crítico cultural norte-americano, que contou com colaboração de três intelectuais negros, os escritores Samuel Delany, Greg Tate e Tricia Rose.

Afrofuturismo busca recuperar valores dos povos africanos historicamente subjugados (como a ancestralidade, a mitologia, os conhecimentos tecnológicos e científicos), para projetar futuros para a população negra no contexto dos avanços tecnológicos e inserir a estética negra no que é considerado moderno, belo e desejável. O conceito levanta possibilidades de vivência negra em mundos que não são marcados pelo racismo e pela opressão.

Além do afrofuturismo, o talk também falará sobre afroempreendedorismo, pois há elementos afrofuturistas nas ideias e práticas unidas às mobilizações do afroempreendedor como o “Black Money”, por exemplo. Um dos objetivos do talk é abrir discussão sobre o entendimento do que é afroempreendedorismo, sua relevância cultural e econômica, seu mercado.