Websérie 'Enlace' aborda dificuldades de ser mulher em uma sociedade patriarcal

Redes e comunidades femininas são necessárias para que a luta contra o sistema opressor aconteça de maneira satisfatória. Como uma espécie de convocatória, a websérie Enlace, que estreia nesta quarta-feira (30), às 18h, lança um olhar sobre o papel da mulher na dança social. Em dez episódios, a obra aborda os desafios de se viver em uma sociedade patriarcal, reforçando a importância da resistência plural e democrática.

A montagem é estrelada pelas dançarinas Carol Mendes e Paola Vasconcelos, que praticam, respectivamente, a dança urbana e de salão. As artistas, apesar de terem vivências e histórias bem distintas, sempre lutaram pelo mesmo propósito: desestabilizar a hegemonia masculina dando voz ao combate da opressão.

O projeto, que começou a ser desenvolvido por elas em 2016, foi pensado inicialmente como um espetáculo de dança teatral. A pandemia, no entanto, fez com que a dupla ressignificasse a ideia, transformando a produção em uma obra audiovisual.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, Carol contou que a parceria com Paola surgiu da vontade de exporem situações e experiências pessoais relacionadas ao assunto. Estavam cansadas e inquietas com a constante liderança masculina, sempre com imposições de diretores e coreógrafos homens. "Decidimos fazer o projeto como um chamamento a outras mulheres, para que se percebam e se permitam a partir de seus movimentos. Queremos liberdade com os nossos corpos, com a nossa dança e com quem somos."

A artista diz ainda ter consciência de quais desafios precisam ser enfrentados para que haja um avanço na pauta. Esses obstáculos serviram de base para a construção da narrativa, dividida em três partes. A primeira apresenta o encontro entre as duas dançarinas e as dificuldades enfrentadas por elas. Para isso, a voz masculina presente no roteiro aparece como antagonista, representando o machismo estrutural enraizado. "É algo que parece estar sempre martelando. Essa fala perturba, provoca e cutuca, tinha que estar presente," diz Carol.

Na sequência do enredo, elas mergulham em uma pesquisa sobre como a dança poderia ser usada como arma para quebrar essa soberania. Descobrem, então, o poder presente na união. "É sobre se ver nas outras mulheres, quebrando a questão do ego e da competitividade feminina. Somos duas protagonistas que em nenhum momento disputam uma cena ou imagem. Precisamos nos aceitar e nos acolher, porque é no encontro individual que percebemos a força da coletividade," explica.

Na terceira e última parte, o resultado dessas novas descobertas flui ao encontro da responsabilidade de ser artista, disseminando e convocando a existência de femininos plurais. Carol reforça esse compromisso ao citar a transparência como elemento primordial na obra, permitindo maior identificação por parte do público. "Somos sinceras na nossa abordagem e estivemos totalmente entregues. Foi uma jornada de cura, agora com 35 anos, trazer de volta histórias que vivenciei tão nova."

Mãe solteira, indígena e da periferia, ela acredita que as experiências pessoais aparecem na narrativa como forma de potencializar, ainda mais, a produção. Para ela, que descobriu na arte urbana uma maneira de se expressar, a prática serviu como ponto de reconexão com a sua ancestralidade, dando forças para ajudar outras mulheres.

Na montagem, ela desperta em Paola o desejo por uma vida mais autêntica e livre. "A dança deve ser vista como cura e transformação. A sexualização, infelizmente, ainda está presente no meio, mas tentamos ao máximo neutralizar nossos corpos para que eles sejam vistos como instrumento de trabalho. Esse processo tem muito poder, e é isso que nos move", reforça.

Disponibilizada no Instagram e no YouTube do Projeto Enlace, a websérie explora, em diferentes formatos, os problemas, traumas e anseios que fizeram parte do processo evolutivo das personagens. Para Carol, ver o amadurecimento do trabalho é satisfatório: "A vida é uma constante dança, e sozinha não conseguiria avançar. A montagem também é convocatória para mim mesma, enquanto mulher adormecida, para acordar e me apropriar deste mundo que está aí para ser vivido."