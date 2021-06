Edição junina da série 'Casa Virtual' tem sanfoneiros convidados

O junho das festas de Santo Antônio, São João e São Pedro é também o mês dos namorados. Para unir a temática do amor e das comemorações populares, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) promove, nesta quarta-feira (30), o encontro entre um artista da cena local e um grande nome da música brasileira. Philipe Philippsen recebe Marcelo Jeneci com o show online Todo amor por uma sanfona, um convite à celebração no aconchego doméstico, regada a comes e bebes da estação no ritmo de dois músicos identificados com o instrumento mais conhecido como gaita ou "cordeona" no Rio Grande do Sul.

A transmissão ao vivo da série Casa Virtual será às 20h, pelo Instagram @ccmarioquintana.

Philipe Philippsen é ator, músico, artista de rua e colabora com diversos grupos e companhias do Estado. Desde 2012, desenvolve o show Música para três pulmões, no qual apresenta grandes sucessos da música pop em versão para voz e acordeon. Ele ainda mistura música e humor nas interações com o público no tradicional Brique da Redenção.

Considerado um dos maiores artistas da atual música brasileira, Jeneci insere a inseparável sanfona (que ganhou de Dominguinhos) em um contexto contemporâneo de sintetizadores, beats programados, arranjos sinfônicos, melodias e letras marcantes. Seu terceiro disco, Guaia (2019), é tido como uma obra-prima pela crítica especializada. Jeneci mantém ainda um projeto paralelo com o Quinteto da Paraíba, do movimento da música armorial nascida no Brasil profundo.