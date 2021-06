Sessões de longas, curtas e show musical encerram programação do CineOP

A 16a CineOP - Mostra de cinema de Ouro Preto encerra sua programação nesta segunda-feira (28) com sessões de longas, curtas e o romantismo do cantor, compositor e instrumentista Flávio Venturini. O evento, que começou no último dia 23, busca a preservação do audiovisual, tratando o cinema como patrimônio.

Produções de longa-metragem poderão ser assistidas ou revistas pelo público no último dia do CineOP. Na Mostra homenagem, dedicada ao ator Chico Diaz, estará em evidência a ficção Praça Saens Peña, de Vinícius Reis. Na Mostra preservação o destaque fica com o documentário Circo voador - a nave, dirigido por Tainá Menezes.

Nas sessões de curtas, da Mostra contemporânea - Rede Minas, dois documentários foram destacados pela curadora Camila Vieira. Sem chão, sem medo, dos diretores Guilherme Escapacherri e Jefferson Mendes, e A casa e a rua, da cineasta Taíse Andrade Ribeiro.

A Contemporânea TV UFOP também exibirá em sua grade cinco sessões de curtas-metragens realizados em universidades e escolas de formação de cinema e audiovisual. Entre as obras que serão apresentadas, estão Doze, Bizú, Reduto, Presente de casamento e Visões de Copacabana – uma breve trilogia do acaso.

Flávio Venturini sobe ao palco do Sesc Cine Live Show para encerrar a programação do evento. A apresentação Paisagens sonoras traz grandes sucessos como Todo azul do mar, Noites com sol, Pierrot, Céu de santo amaro, Fotografia de um amor e Retratos. O público confere ainda alguns temas instrumentais que sempre estiveram presentes na carreira do cantor.