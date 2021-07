Live do CHC Santa Casa sobre arte e memória institucional

A edição deste mês do CHC Educa será realizada nesta terça-feira (29) e terá como tema Casa da Memória: educação para o patrimônio, arte e memória institucional. O historiador Everton Reis Quevedo apresenta os aspectos do projeto Encontro com o artista, da Casa da Memória Unimed

A ação foi desenvolvida para aproximar a comunidade interna (colaboradores da Unimed RS) das questões do patrimônio, arte e memória da instituição. Por conta da pandemia, a proposta foi reestruturada para realização em formato virtual. A transmissão ao vivo ocorre às 19h, no canal do YouTube do CHC Santa Casa.

O projeto CHC Educa consiste em encontros online para discussão de atividades e projetos educativos realizados por instituições culturais, escolas e professores. É uma espécie de laboratório virtual para trocas, debates e diálogos. Sempre na última terça-feira do mês, realiza apresentações de atividades desenvolvidas por agentes da educação em diferentes contextos, incentivando a preservação dos nossos patrimônios culturais.