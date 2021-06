Filipe Catto participa do Núcleo de Estudos da Canção nesta terça-feira

No mês do orgulho LGBTQIA , o Núcleo de Estudos da Canção da Ufrgs recebe a cantora e compositora Filipe Catto para falar sobre seus 10 anos de carreira e a cena queer na música brasileira. A conversa - com transmissão pelo canal do YouTube do DDC - acontecerá nesta terça-feira (29), às 19h, e terá a jornalista Ana Laura Freitas e a professora Caroline Abreu (Instituto de Artes da Ufrgs) como mediadoras.