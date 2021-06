Especial 'Falas de orgulho' celebra trajetórias LGBT na Globo

Para contar essas narrativas, a equipe do programa percorreu diversos estados do País e acompanhou essas pessoas em seu cotidiano: na intimidade de suas casas, trabalho e no dia a dia com os amigos. Além de dar voz a essa luta na frente das câmeras, o especial também reflete a diversidade nos bastidores, com uma equipe majoritariamente LGBT.

Novo canal de gastronomia

A Newco, braço do Grupo Bandeirantes na TV paga, estreia nesta segunda-feira (28), às 12h, o seu novo canal, Sabor & Arte, dedicado à culinária. A emissora tem entre os apresentadores Zeca Camargo e outros nomes do meio da gastronomia.

Sabor & Arte estará disponível para os assinantes da Claro (canal 561) e Vivo (617). Os chefs contratados tiveram liberdade para criar suas atrações.

Com curadoria de Josimar Melo, o novo canal desvenda os segredos do Instituto de Artes Culinárias Le Cordon Bleu. O diretor do canal, Fabio Moraes, completa com detalhes de bastidores da criação do Sabor & Arte: "O canal foi criado em conjunto com cada chef, eles participaram de todas as etapas do processo com a nossa equipe. Essa parceria foi fundamental para desenvolvermos programas autorais, conseguirmos levar à tela a energia e a essência de cada talento de uma forma única".