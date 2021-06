Tata Amaral fala sobre sua nova produção audiovisual no 'Metrópolis'

Nesta sexta-feira (25), às 19h20min, o programa Metrópolis, da TV Cultura, conversa com a diretora Tata Amaral sobre sua nova produção, chamada As protagonistas. A série, com 13 episódios, retrata a história do audiovisual brasileiro a partir de cineastas mulheres.

Tata também é a responsável pela narração e comentários ao longo das edições, contando como essas figuras femininas assumem o protagonismo de suas carreiras e produções, construindo assim políticas de valorização do audiovisual no País a partir dos anos 1930.

Com apresentação de Adriana Couto e Cunha Jr., o Metrópolis ainda explora, com o dossiê #SeViraNaPandemia, as dificuldades enfrentadas pelos artistas com o setor cultural parado. O fotógrafo Allan Weber, sem trabalho, começou a realizar entregas por aplicativo. Com seu talento pela fotografia, registrou tais momentos que renderam um livro.

Do outro lado do dossiê, a atriz Camila Márdila e o marido Bruno Girello, produtor cultural, começaram a produzir e vender fettuccine nas cidades de São Roque e São Paulo.

Por fim, o programa leva ao ar uma reportagem com a escritora Aline Bei sobre seu novo livro Pequena Coreografia do Adeus, em que retrata as aflições da protagonista.