Fundação Iberê irá abrir gratuitamente nas quintas-feiras a partir de 1º de julho

A partir de 1º de julho, a Fundação Iberê (Padre Cacique, 2.000) abrirá gratuitamente, todas as quintas-feiras, das 14h às 18h, para visitação. Excepcionalmente, neste dia, não será necessário agendamento; a entrada será por ordem de chegada e em cumprimento aos protocolos sanitários vigentes, com uso obrigatório de máscara, medição de temperatura e distanciamento social.

O público poderá visitar a exposição do designer japonês Tomo Koizumi, que foi prorrogada até 11 de julho. As outras mostras em cartaz são Modelar no tempo: Iberê e a moda (foto acima); O Gesto Crispado, de Arnaldo de Melo; Um rio que passa, de Eduardo Haesbaert, e Homenagem a Gelson Radaelli.

Segundo o diretor-superintendente Emilio Kalil, esta abertura gradual e gratuita às quintas-feiras é uma oportunidade para que todos os públicos explorem a arte e a arquitetura da Fundação, que, atualmente, está com todos os andares ocupados com exposições de artistas de renome internacional.