Antonio Villeroy lança single e videoclipe com participação de Toninho Horta

YouTube Dentro das comemorações de seus 60 anos de vida e 40 anos de música, Antonio Villeroy lança nesta sexta-feira (25), nas plataformas digitais, o single Gravidade do amor, em parceria com o músico mineiro Toninho Horta. Além das plataformas de streaming, o vídeo da canção, dirigido por Renato Falcão, estará disponível na Music Box Brasil e no canal oficial de Villeroy no

Falcão e Villeroy mantém uma produtiva parceria artística desde os vídeos clipes das músicas Ruas e From ruins of a town, lançadas pelo gaúcho no disco Trânsito (1995). A segunda música viria a ser tema do filme Neptune’s rocking horse, do diretor novaiorquino Robert Tate. Falcão também dirigiu o DVD Sinal dos Tempos, de Villeroy, gravado ao vivo com a Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, e lançado pela Warner Music em 2006.

O single antecipa o lançamento de um álbum completo, baseado no show homônimo e foi gravado no Sgt Peppers, de Porto Alegre, em 2016. Registrado em áudio e vídeo, Gravidade do amor será lançado em 19 de julho, dia em que Villeroy completará 60 anos de vida. A Music Box Brasil prevê uma grande promoção, incluindo mini documentário e a veiculação de diversos vídeos clipes do compositor durante todo o mês.