Pâmela Amaro une música, bate-papo e processos criativos em live neste domingo

Instagram Acontece neste domingo (27), às 15h, mais uma live da cantora e compositora Pâmela Amaro em seu canal no. Nesta edição da série No avesso do samba, ela recebe as artistas Glau Barros e Marietti Fialho, em uma conversa sobre trajetórias e processos criativos.

Glau Barros irá revisitar o show De amores e sambas, um dos clássicos de seu repertório, além de mostrar canções do seu primeiro álbum Brasil Quilombo. Em 2020, Glau Barros comemorou 50 anos de vida e 30 de carreira com o projeto 50 sons da Glau, uma websérie idealizada pela cantora e atriz, que consiste em publicar, a cada dia, em seu canal no YouTube, uma canção e a história que a tornou significativa em sua vida. Por sua vez, Marietti Fialho vai mostrar o seu talento como compositora, além de seu conhecido lado de intérprete, aprimorado durante 30 anos de carreira.

No Avesso do Samba são lives de bate-papo em que a sambista Pâmela Amaro convida mulheres que são referência em diversas áreas do universo cultural, como nas culturas populares, na produção musical, na pesquisa e na criação artística. Estes encontros têm por objetivo enriquecer o processo criativo do disco Samba às avessas, primeiro álbum autoral da cantora e compositora, que tem patrocínio da Natura Musical, por meio da Lei Estadual de Incentivo (LIC). Os encontros acontecem mensalmente, sempre no dia 13 - a edição de junho é a única que acontece fora dessa regularidade.