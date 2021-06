Projeto cria gibis com histórias de escolas de Caxias do Sul

Registrar histórias e proporcionar o exercício da criatividade dos estudantes é o foco do projeto Nossa escola tem história, que vai editar três gibis sobre escolas caxienses. A ideia ganhou forma com a abertura das inscrições para as oficinas formativas que serão realizadas na Escola Municipal Carlin Fabris.

O projeto prevê a pesquisa de fontes históricas com o intuito de aumentar o contato dos participantes com diferentes referenciais. Além disso, informações sobre as personalidades que dão nome às instituições de ensino serão exploradas. Os alunos, que irão produzir de forma coletiva os gibis, também farão oficinas de ilustração em histórias em quadrinho para desenvolverem as narrativas.

Cada uma das três revistas falará de uma escola. Escolhida a primeira, o projeto ainda está aberto à adesão de outras duas escolas municipais interessadas nas atividades propostas. Na Carlin Fabris, as oficinas começam no mês de julho e seguirão até metade de agosto com vagas para alunos do 5º ao 9º ano.

As atividades, que serão realizadas nas sextas-feiras pela tarde, contemplarão um grupo de 15 estudantes. A construção da identidade visual do projeto foi feita de forma colaborativa por Ernani Carraro e Paula Suzuki, dois nomes importantes da arte gráfica caxiense.