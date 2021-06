Hique Gomez abre baú de composições em apresentação no Mistura Fina

Facebook Os múltiplos talentos de Hique Gomez surgem em um formato mais caseiro e simples na edição desta semana do Mistura Fina, que acontece nesta quinta-feira (24). Em apresentação gravada diretamente em seu estúdio particular, o compositor abre seu baú musical e mostra, aos teclados, composições ainda não conhecidas do público. O show, em formato online, começa às 18h30min, e pode ser acessado gratuitamente na página do Mistura Fina no

canal de YouTube A Sbørnia Kontr'Atracka Alguns poemas de Mario Quintana musicados pelo artista fazem parte do repertório, além de versões de suas composições mais conhecidas. Há espaço também para uma canção escrita durante a pandemia, chamada Eu quero sair e incluída na web série Sbørnia em Revista, que vem sendo publicada no

Multi-instrumentista, arranjador, compositor e ator. Hique Gomez ganhou o Prêmio Açorianos pelo conjunto da sua obra e recebeu a Medalha de Porto Alegre, concedida pela Prefeitura, como reconhecimento pela sua contribuição cultural à comunidade. É criador do espetáculo musical Tangos & Tragédias, com mais de 30 anos de temporada fixa no Theatro São Pedro. Em 2016, lançou a produção A Sbornia Køntr’Atracka, ao lado de Simone Rasslan, que segue ativa desde então. Hique também editou, em 2019, sua autobiografia Para além da Sbørnia.