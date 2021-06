Áries: O convívio afetivo irá passar por situações de grande tensão. Você pode sentir-se desafiado ou deixado de lado. Evite reagir infantilmente diante dos conflitos.

Touro: A situação profissional e familiar passa por momento delicado. Não adianta lutar contra as imposições. Vale mais a pena lutar para estabelecer bem o seu lugar.

Gêmeos: Momento conflituoso para a atividade intelectual, estudos e viagens. Você tende a agir contra seus próprios valores morais, caso não esteja disposto a ser rigoroso.

Câncer: Problemas materiais tendem a se agravar. Provavelmente não terá como esconder as crises. Faça o que está ao seu alcance, sem desistir nem desanimar.

Leão: Tendência a viver um impasse nas relações pessoais, onde cada parte impõe seu egoísmo, ou suas necessidades fundamentais e instintivas. É preciso saber conciliar.

Virgem: Saúde e outros assuntos delicados podem preocupar. Problemas crônicos podem se tornar agudos, seja no organismo físico, seja em sua ordem geral de vida.

Libra: Você tende a se sentir desafiado em seus domínios e com relação a confiar em seus objetos de desejo e amor. Ações diretas e agressivas podem estimular conflitos.

Escorpião: Você é desafiado por autoridades no trabalho e por aqueles que exerçam ascendência. Você tende a romper com as situações, ao preferir dar valor a si próprio.

Sagitário: Os pensamentos tendem a entrar em um turbilhão, sem pontos de apoio ou clareza. As contradições prevalecem. Não se impressione com situações negativas.

Capricórnio: A situação financeira pode viver um momento de risco ou grande impedimento. Você pode ser forçado a sair do seu equilíbrio, mas procure ser austero.

Aquário: Momento de tensão nas relações pessoais, parcerias, acordos e contratos; nestes assuntos, o que esteja em condições delicadas ou graves tende a ser deflagrado.

Peixes: Um dia de situações delicadas, nas questões de saúde, trabalho e para situações que lhe escapem do controle. Seu organismo tende a mostrar as deficiências que tem.