Projeto promove a prática da dança no Rio Grande do Sul

A Associação Articula Dança RS, que reúne profissionais e fazedores da dança no Estado, lança o projeto Articulando a dança pelo RS: à la carte com o objetivo promover a capacitação, a formação e a articulação da cadeia produtiva da área no Rio Grande do Sul.

O evento irá ofertar gratuitamente 22 oficinas agrupadas em três diferentes segmentos: produção cultural, tecnologia digital e qualificação em dança/técnica, e estética da cena (preparação corporal, flamenco, danças urbanas, danças afro orientadas, dança de salão, dança popular e dança inclusiva).

As atividades começam no dia 3 de julho e se prolongam até o final do mês. As inscrições das oficinas, com carga horária de 4h, estarão abertas até a data da primeira aula de cada um dos cursos. A primeira fase acontecerá de modo virtual e segunda presencial, dependendo dos protocolos sanitários de cada uma das cidades incluídas no projeto.