'Mestre do sabor' chega na fase de duelos

O reality Mestre do sabor encerra as competições em grupo e inicia agora as provas individuais, a começar pelos Duelos. O programa será exibido excepcionalmente nesta quarta-feira (23), depois da novela Império, em função das alterações da grade de horários da TV Globo que, na quinta-feira (24), transmite o Campeonato Brasileiro de futebol.

Leo Paixão é o mestre que chega a esta fase com o maior número de candidatos, cinco no total: Aline Guedes, Bruna Martins, Cadu Moura, Carol Francelino e Pedro Barbosa. Ele é seguido de Rafa Costa e Silva, com quatro: Ana Carolina Garcia, Danilo Takigawa, Diogo Sabião e Rodrigo Guimarães; Kátia Barbosa tem três concorrentes na disputa: Bia Pimentel, Pedro Franco e Vitória Gasques.

A etapa funciona como um mata-mata entre os 12 concorrentes restantes, que serão divididos em seis duplas. Quem vencer vai direto para a fase Na peneira e os desclassificados têm uma nova chance na repescagem, que acontece na próxima semana. Cada um dos participantes irá executar um prato contendo três ingredientes obrigatórios que serão revelados no programa.

Mestre do sabor também é exibido pelo GNT nas sextas-feiras, às 21h30min.