Escrita é tema do projeto Prosa Cultural do Sesc nesta quarta-feira

A autora e roteirista Leticia Wierzchowski é a segunda convidada do Prosa Cultural Sesc, que recebe personalidades gaúchas para falar sobre a sua produção criativa e como estão encarando o período de pandemia. A conversa desta quarta-feira (23), a partir das 19h, tem transmissão pelo YouTube e pelo Facebook do Sesc/RS . O próximo bate-papo será em 6 de julho, com o escritor Leonardo Brasiliense.

Mais conhecida pelo romance A Casa das Sete Mulheres, que inspirou a minissérie homônima, Leticia é descendente de poloneses, nasceu e vive em Porto Alegre. Antes de se dedicar às Letras, cursou Arquitetura, mas não chegou a se formar. O romance de estreia, O anjo e o resto de nós, foi publicado em 1998 e relançado em 2001, contando a saga da família Flores, ambientada no início do século XX no interior do Rio Grande Sul.

Ao toda, a autora tem 21 romances publicados, alguns deles também no Exterior, e 10 livros infantis. Em 2012, a escritora recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura, por Neptuno. Em parceria com Tabajara Ruas, trabalhou no roteiro do filme O Tempo e o Vento.