Lançamento do Felipe Karam Quarteto promove experiência imersiva

Felipe Karam Quarteto lança vídeo 360° e áudio 3D, nesta quarta-feira (23), nas plataformas digitais. Por este meio, o navegante tem o controle sobre a tela que assiste e o áudio move-se de acordo, configurando uma experiência imersiva muito próxima da realidade, mas diferente de algo que talvez ele já conheça.

Formado por Karam ao violino de cinco cordas, Max Garcia ao violão, Miguel Tejera nos baixos e Dani Vargas na bateria, o grupo musical apresenta o novo trabalho, Água de Santo!, às 20h, pelo YouTube de Felipe Karam. O vídeo tem participação especial de Antonio Flores. O público pode participar do chat “ao vivo” e comentar a experiência.

O músico e compositor Felipe Karam tem mestrado pela City University London (Londres-UK) e profunda pesquisa e experiência na linguagem do choro e do jazz. Sua trajetória ficou marcada pela constante busca e descoberta de uma nova forma de tocar, ou “soar”, com propriedade, o violino, dentro de estilos musicais populares pelos quais sempre se identificou, embora para isso tenha precisado mudar de país e até reinventar-se no seu estudo musical e de instrumento.