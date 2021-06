Show instrumental do Gil Jazz Trio é atração no Ecarta Musical

Facebook , Instagram e YouTube . O Ecarta Musical deste sábado (19) traz, a partir das 18h, o conjunto Gil Jazz Trio, com o show Cordas pra que te quero. Samba, smooth jazz, elementos de funk e pop estão presentes na sonoridade do repertório, em formato instrumental, trazendo músicas do CD que dá nome ao show e composições inéditas. O acesso é gratuito, pelos perfis da Fundação Ecarta no

Criado em 2015, o trio formado por Gilberto Oliveira (guitarras e composições), Lucas Fê (bateria) e Nico Bueno (baixo) já se apresentou em eventos como o Festival de Música Popular Brasileira, em Montevidéu (Uruguai), e no Festival Porto-Alegrense de Bandas Instrumentais.

Músico e professor, Gilberto Oliveira dividiu o palco e gravou com vários artistas brasileiros e estrangeiros, atuando como instrumentista, arranjador e diretor musical. Lucas Fê foi o baterista vencedor do concurso Tamborim Drum Festival, realizado em Porto Alegre em 2015, e traz no currículo colaborações com artistas como Frank Solari, Luciana Lima, Paulinho Fagundes e Paola Kirst, entre outros. Por sua vez, Nico Bueno é contrabaixista, produtor musical e integrante do grupo de bossa e jazz Delicatessen, tendo sido premiado como melhor instrumentista do 12º Festival de Música de Porto Alegre.