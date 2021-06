Projeto Pró-Biblioteca, da L&PM, distribui livros para escolas de todo o Brasil

Criado e gerenciado pela L&PM, a partir de recursos da Lei Rouanet, o projeto Pró-Biblioteca promove o envio de acervos literários em bibliotecas públicas, escolares, comunitárias, de ONGs e do sistema prisional de todo o Brasil. Na edição deste ano, promovida durante o mês de junho, os espaços contemplados terão acesso, cada um, a um total de 200 títulos, de diferentes gêneros e adequados a todas as faixas etárias. Ao todo, 60 mil livros devem ser distribuídos a 300 escolas e bibliotecas.

"Queremos levar a leitura para o máximo de pessoas possível, fazendo com que a L&PM e as empresas patrocinadoras deixem a sua marca positiva na educação brasileira", ressalta Paulo Lima, um dos fundadores da L&PM e produtor cultural do projeto. Ao todo, os responsáveis estimam que mais de 4,9 milhões de pessoas tenham sido impactadas pelo Pró-Biblioteca.

Um dos principais apoiadores, o Instituto SLC é responsável pelo patrocínio de 18 bibliotecas, em sete estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, a instituição prestará apoio ao Instituto Estadual Dom Diogo de Souza, em Porto Alegre.