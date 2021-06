Pedro Tagliani lança single 'Choro alegre' nas plataformas digitais

O guitarrista, violonista e compositor Pedro Tagliani lança, nesta sexta-feira (18), em todas as plataformas de música, Choro alegre, segundo single de seu novo álbum, Hemisférios, com previsão de lançamento na íntegra no segundo semestre de 2021.

Com mais de 40 anos de carreira, quatro álbuns lançados com o lendário Raiz de Pedra e três discos solo, Tagliani juntou um baita time de músicos para registrar seu novo trabalho: o pianista Fabio Torres e o contrabaixista Paulo Paulelli, integrantes do Trio Corrente (vencedor do Grammy Award e do Latin Grammy na categoria Jazz Latino), junto com o baterista Marquinhos Fê.

Durante 20 anos Tagliani viveu entre Alemanha e Áustria onde desenvolveu uma sólida carreira musical pelos palcos e estúdios europeus. Choro alegre foi composta nesse período e inspirada na saudade que tinha do Brasil. É um choro ligeiro e, como o próprio nome indica, transforma o sentimento saudoso numa alegria musical que remete ao que de melhor existe na música brasileira: alto astral e espontaneidade. O arranjo abre espaços para o brilho do pianista Fabio Torres e a maestria na levada percussiva do Marquinhos Fê. Mantendo toda essa energia instrumental, Paulo Paulelli segura todo groove no seu contrabaixo preciso que dá toda segurança aos voos do quarteto, além de uma mágica percussão que ele emite através de sua voz fazendo um beatbox junto com o contrabaixo.