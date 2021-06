Festival online para amantes do cinema começa nesta terça-feira

O festival Primeiro Plano - Edição Histórica estreia nesta terça-feira (22), com uma programação online que se estende até o dia 27 de junho. Ao todo, serão exibidos mais de 50 filmes, entre curtas e longas, que fizeram parte das 19 edições do evento, conhecido por ser o maior incentivador para novos cineastas da região.

As obras serão transmitidas pela plataforma nacional de streaming InnSaei.TV, lançada em agosto do ano passado. Além disso, a organização do evento divulgou o nome dos consultores do laboratório de curtas-metragens e do concurso de argumentos, ambos voltados a cineastas previamente selecionados.