Orquestra Theatro São Pedro faz segundo concerto com público neste domingo

Em parceria com a Fundação Theatro São Pedro, a Orquestra Theatro São Pedro apresenta o espetáculo Piazzolla 100 anos neste domingo (20), às 18h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n). Adiós Nonino, Oblivion, La Cumparsita e outras obras do bandoneonista e compositor argentino, conhecido mundialmente por revolucionar o tango, fazem parte da apresentação.

Com regência do maestro Evandro Matté, o concerto terá Carlittos Magallanes (bandoneón) como solista e participação da pianista Dunia Elias. A retirada dos ingressos mediante doação de 2kg de alimento não perecível pode ser feita até sábado, na recepção do Multipalco Eva Sopher (ao lado do Du'Attos Restaurante), das 13h30min às 18h. Não irá ocorrer troca pelas entradas no dia do evento para evitar aglomerações.

Seguindo o protocolo de distanciamento, a plateia terá 30% da capacidade (190 espectadores). Também haverá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do teatro (www.youtube.com/c/theatrosaopedrors).