Filme com elenco essencialmente negro estreia neste sábado

Marcando as comemorações do Dia do Cinema Brasileiro, a distribuidora O2 Play, a Raccord Produções e o Telecine preparam a estreia de Correndo atrás. O filme, dirigido por Jeferson De, terá exibições neste sábado (19), às 22h, pelo Telecine Premium, e no domingo (20), às 20h, pelo Telecine Pipoca.

Com equipe e elenco essencialmente negros como Ailton Graça, Juliana Alves, Lázaro Ramos, Juan Paiva, Helio de La Peña, Teka Romualdo, Francisco Gaspar, Rocco Pitanga, Tonico Pereira e Lellê, além de Nicole Bahls e Dadá Coelho, o filme ainda conta com uma participação especial de Antonio Pitanga.

O longa, que já foi exibido em festivais de mais de oito países, conta a história de Paulo Ventania (Ailton Graça), um morador do subúrbio do Rio de Janeiro que enxerga no agenciamento de jogadores de futebol uma saída para seus problemas financeiros. Ele encontra Glanderson (Juan Paiva), jovem jogador que, em função de uma deficiência física, não possui dois dedos e joga de forma particularmente brilhante.

A comédia mostra a empreitada dos dois em busca do sucesso. O filme é baseado no livro Vai na bola, Glanderson, de Helio de La Peña, lançado pela Editora Companhia das Letras em 2006.