Três grandes guitarristas gaúchos reunidos em show virtual

O projeto Guitarras da Cidade une três gaúchos em show inédito e gratuito transmitido pelo Instituto Ling. James Liberato, Eduardo Gambona e Paulinho Barcellos fazem apresentação online neste sábado (19), às 18h, mostrando repertório autoral e clássicos de Stevie Wonder e George Benson.

No espetáculo online, o público poderá conferir a mistura de blues de Gambona com o jazz de Liberato e o rock de Barcellos. Juntos, os instrumentistas mostram seu repertório autoral, além de outros clássicos da guitarra, interpretando ao vivo Cause We´ve Ended as Lovers, de Stevie Wonder; On Broadway, de George Benson; e Beira do Mar, de Ricardo Silveira.