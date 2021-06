Tradicional festival de cinema italiano tem sessões virtuais

A plataforma de streaming Looke exibe, a partir desta quinta-feira (17), o 8 1/2 Festa do Cinema Italiano, evento gratuito que traz as mais recentes e prestigiadas produções italianas ao público brasileiro. O evento, que vai até o dia 27, tem como destaque as obras A vida solitária de Antonio Ligabue, de Giorgio Diritti; Fábulas sombrias, dos irmãos Fabio e Damianio D'Innocenzo, e Rômulo & Remo: o primeiro rei, de Matteo Rovere. A programação é composta ainda por comédias de sucesso com um olhar inteligente sobre a vida na Itália contemporânea: Troca tudo!, de Guido Chiesa, e Bangla, de Phaim Byuiyan.