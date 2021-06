Série documental conta a trajetória de 70 cineastas brasileiras

A história de 70 cineastas brasileiras contada em 13 episódios é o que promete a série documental As Protagonistas, que vai ao ar todos os sábados, às 21h, em sessão inédita, e com reprises todos os dias, no CineBrasil TV e pode ser assistida online nas plataformas Divertenet e Oi Play. Com narração e comentários da diretora Tata Amaral, As Protagonistas conta a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das cineastas mulheres. A série se inicia com o filme de Cleo de Verberena, “O caso do dominó preto”, de 1931, e percorre a produção das cineastas até hoje.