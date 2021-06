Acervo de Gisela Waetge online

O projeto de catalogação do acervo de Gisela Waetge lança ao público nesta segunda-feira (14), às 19h, a primeira etapa do catálogo Raisonné. Para marcar a ocasião, os integrantes do projeto Eduardo Veras, Luísa Kiefer e Natália Lehmen de Moraes farão uma conversa mediada por Gabriela Motta com transmissão ao vivo pelo canal de YouTube do Atelier das Pedras.

Gisela foi um expoente da arte contemporânea do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ao longo dos anos, realizou diversas exposições individuais e participou de inúmeras mostras coletivas, nacionais e internacionais. Suas obras integram coleções públicas e privadas no Brasil, Uruguai e França.

Falecida em 2015, o lançamento marca o dia em que Gisela comemoraria 66 anos. O catálogo online permitirá a democratização do acesso às suas obras, que foram divididas nas categorias de Gravuras, Desenhos, Pinturas, Objetos tridimensionais e Anos de formação. O projeto foi desenvolvido através de uma extensão vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da Ufrgs, que prevê o intercâmbio e a interlocução da instituição de ensino com outras instâncias.