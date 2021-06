Comédia romântica 'Missão cupido' é opção para o Dia dos Namorados

Os casais que gostam de comédias românticas ganham uma nova opção para este fim de semana de Dia dos Namorados. Estreando nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (10), Missão cupido (BRA, 2021, 94 min) une narrativa pop e estética surrealista, em uma trama que promete risadas em meio a uma reflexão sobre a busca do amor. A direção é de Rodrigo Bittencourt, que também assina o roteiro e a trilha sonora.

O longa conta a história do rebelde e debochado anjo da guarda Miguel (Lucas Salles), designado a cuidar da então recém-nascida Rita (Isabella Santoni). Sem medir o poder das palavras dos anjos, Miguel profetiza uma série de loucuras para a vida da menina - entre elas, que sua protegida nunca encontrará o amor. Afetada pela profecia, Rita passa a vida querendo se divertir, sem jamais pensar em um relacionamento duradouro.

Miguel, então, recebe uma ordem expressa do Presidente (Rafael Infante), todo-poderoso que coordena a Miracle, uma agência de seguros de vida da qual os segurados são os seres humanos: o anjo falastrão precisa voltar à Terra para resolver o problema que causou. Com a ajuda do anjo Rafael (Victor Lamoglia), ele precisa salvar Rita das mãos da Morte (Agatha Moreira), uma cantora de rock que seduz as vítimas com sua voz. Além de detestar voltar à Terra, Miguel terá que aprender a lidar com emoções tipicamente humanas que surgirão durante a missão.