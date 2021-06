'Presença negra no Margs' tem live de estreia nesta quinta-feira

canal de YouTube do museu O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) lança nesta quinta-feira (10), às 19h, o Presença negra no Margs. O projeto propõe o debate e a reflexão sobre a representatividade de artistas negros nos acervos e no sistema da arte. A live de lançamento da programação, transmitida pelo, reúne Igor Simões e Izis Abreu, os curadores da mostra.

A iniciativa, que vem sendo pensada e estruturada ao longo do último ano, será desenvolvida entre 2021 e 2022, trazendo ao público conferências, palestras, encontros, debates, cursos, conteúdos e diversas ações com artistas, teóricos, pesquisadores, curadores e intelectuais negros e do pensamento negro, incluindo agentes de movimentos sociais e ONGs.

Todas ações serão realizadas de forma virtual através das redes sociais e do canal de YouTube do museu. Algumas das temáticas abordadas são: a noção de arte afro-brasileira, as relações sistêmicas entre arte e raça, a educação antirracista e o papel dos museus e das instituições na implementação de políticas.

A programação online também oferecerá um ambiente preparatório para a grande exposição que será apresentada em 2022, como ponto culminante dos debates, reflexões e investigações do projeto.