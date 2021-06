Theatro São Pedro e Associação de Amigos retomam parceria

Foi retomada, nesta terça-feira (8), a parceria da Fundação Teatro São Pedro, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), com a Associação Amigos do Theatro São Pedro (AATSP) - que, desde abril, encontrava-se com nova diretoria eleita. O acordo foi assinado na sede da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Participaram da agenda o coordenador da Procuradoria Setorial junto à Sedac, Max Möller, representando a secretária da Cultura, Beatriz Araujo; o presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt; o presidente da AATSP, Gilberto Schwartsmann; o superintendente administrativo da Fundação Teatro São Pedro, Luiz Capra; a procuradora do Estado, Karina Brack; e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

Seguindo a legislação vigente (Lei Estadual nº 9.186, de 27 de dezembro de 1990), e atendendo às orientações e recomendações da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o contrato com a entidade permite a operação, de forma conjunta, visando ampliar, ainda mais, os projetos culturais. Antonio Hohlfeldt, presidente da Fundação Teatro São Pedro, e Gilberto Schwartsmann, presidente da Associação Amigos do Theatro São Pedro, assumem o compromisso de manter o teatro mais antigo da Capital em plenas condiçõesseguindo com os ensinamentos de Eva Sopher, que esteve sob o comando da casa por mais de 40 anos.

Além de Schwartsmann, a nova diretoria da AATSP conta com Alice Urbim (vice-presidente), Antonela Solé (diretora administrativa) e Ieda Bonness (diretora financeira). O acordo para a retomada só foi possível a partir da atuação do coordenador da Procuradoria Setorial junto à Sedac, Max Möller, que intermediou um acerto de contas entre as duas instituições.

Por outro lado, o novo Termo de Cessão de Uso segue normas bastante restritas, que visam garantir o atendimento das funções destinadas às Associações de Amigos por parte da legislação vigente. “Para nós, da Fundação, a nova diretoria da Associação, tendo à frente o Dr. Gilberto Schwartzmann, é garantia de idoneidade, de liderança e de entusiasmo nas tarefas que temos de enfrentar daqui para a frente, retomando projetos fundamentais que visam garantir a integridade do Theatro São Pedro e o encaminhamento de obras do Multipalco", diz Antonio Hohlfeldt, presidente da Fundação.

“Este processo de retomada da Associação Amigos do Theatro São Pedro em condições de respeito à legislação pertinente foi longo e desafiador, porque encontramos um passivo a resolver que exigiu muitas horas de busca de informações, análise das contas e negociação”, afirma a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo. “Mas agora é um novo tempo que se inicia. A AATSP existe para servir à Fundação Theatro São Pedro, a seus projetos e objetivos. Estamos certos de que a sociedade estará mais consciente de seu papel, de buscar o melhor para o São Pedro e fiscalizar as ações da Associação”, finaliza.