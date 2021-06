Estão abertas as inscrições para mostra virtual 'Tridimensional VI'

Podem ser feitas, até esta quinta-feira (10), as inscrições de escultores interessados em participar da exposição virtual Tridimensional VI, com curadoria de Sabrina Stephanou. Uma realização da Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul (Aeergs) em parceria com o Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen da Secretaria da Cultura de Gramado, a mostra do ano passado contou com mais de 60 escultores, oriundos de diversas regiões do Estado.

A exposição chega à sua 6ª edição em 2021, com a perspectiva de não interromper sua continuidade, realizada em formato de vídeo, divulgado nas redes sociais da Aeergs, da prefeitura municipal de Gramado e da produtora Stephanou Cultural. Presencialmente, será exibida no Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen, na cidade de Gramado, de 9 de julho a 8 de agosto.

A iniciativa tem o objetivo de estimular o diálogo entre os escultores, mostrando a diversidade de produção, nas técnicas, materiais e conceitos. Demonstrando como cada artista compreende e desenvolve sua arte tridimensional no espaço, usando volumes maciços ou espaços vazios, planos, texturas, baixos e altos relevos, com fruição no cenário contemporâneo, os inscritos estão livres para livre para apresentar trabalhos em quaisquer técnicas que resultem em obras tridimensionais.