Semana extra do Jurassic Safari Experience tem ingressos à venda

Devido ao grande sucesso de público em Porto Alegre, com ingressos esgotados para o último final de semana, o espetáculo Jurassic Safari Experience teve sua temporada prorrogada até 13 de junho. A semana extra de apresentações no Estacionamento do Barra Shopping Sul (Diário de Notícias, 300) tem apresentações desta quinta-feira (10) até domingo (13).