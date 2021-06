Margs reestreia mostra de longa duração 'Acervo em movimento'

O Margs traz ao público, a partir desta terça-feira (8), o retorno da exposição de longa duração Acervo em movimento, que reestreia totalmente renovada e também em versão inédita. Em sua nova configuração, são destacadas aquisições recentes para o Acervo Artístico do Margs, trazendo a público obras que tiveram entrada desde 2019 ao longo da atual gestão, em diálogo com outras que já integravam anteriormente a coleção.

São apresentadas mais de 50 obras, de 26 artistas, como Tomie Ohtake, Alfredo Nicolaiewsky, Vera Chaves Barcellos, Claudia Paim, Leandro Machado e Romy Pocztaruk, compondo um conjunto diverso em pintura, gravura, desenho, fotografia, vídeo, filme, escultura e objeto, que datam desde o século XIX até a atualidade.

O programa expositivo é voltado ao acervo do museu e suas mais de 5 mil obras de arte. O projeto, que marcou a estreia da atual gestão, opera com um modelo expositivo de rotatividade das peças expostas, com um processo curatorial compartilhado entre as equipes.

As obras estão expostas no 2º andar do Margs (Praça da Alfândega, s/nº), na galeria João Fahrion e salas Pedro Weingärtner e Angelo Guido. A visitação gratuita ocorre de terça-feira a domingo, das 10h às 19h.