Thedy Corrêa é o primeiro convidado do projeto 'Prosa cultural'

Em sua primeira edição, o projeto Prosa cultural Sesc recebe o músico, escritor, compositor e produtor musical Thedy Corrêa. O bate-papo online será transmitido nesta terça-feira (8), na página do Facebook e no canal do YouTube do Sesc/RS , a partir das 19h.

Com personalidades gaúchas de várias áreas da cultura como convidadas, o projeto tem como objetivo aproximar o público de artistas que trabalham com diversas linguagens culturais, como literatura e música. A iniciativa foi idealizada pelo Sesc Santa Cruz do Sul, sendo a mediação do encontro virtual guiada pela gerente local, Roberta Pereira.

Além de ser um dos fundadores da banda Nenhum de Nós, Thedy Corrêa foi diretor artístico da gravadora Orbeat Music/Galpão Crioulo Discos e é membro do Comitê Gaúcho do Movimento Eles Por Elas, da ONU, que aborda os movimentos de igualdade das mulheres. Como escritor, transitou pela poesia, pelo romance, pela crônica e pelas histórias em quadrinhos, com os livros Bruto, Livro de Astro-Ajuda, Noite Ilustrada, O Segredo da Floresta e Imersão. Em 2010, começou uma carreira de palestrante com foco na criatividade, inovação, trabalho em equipe, engajamento e propósito.

A próxima convidada do Prosa cultural será a escritora e roteirista Leticia Wierzchowski, no dia 23 de junho. Além dela, estão confirmados nas próximas edições Leonardo Brasiliense, Richard Serraria e Paola Severo.