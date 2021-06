Wesley Safadão comanda luau no programa 'No limite'

As tribos terão uma motivação a mais nas provas desta semana. Além de ganhar comida e suprimentos para o acampamento, um luau comandado por Wesley Safadão será uma das premiações. Em razão do jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na terça-feira (8), o No limite será exibido excepcionalmente nesta segunda-feira (7), logo após a novela Império.

No último programa, a Carcará começou bem e venceu a Prova do Privilégio, mas logo depois acabou levando a pior na Prova da Imunidade. A estratégia escolhida pela tribo para abrir os cadeados das oito caixas acabou não sendo tão boa quanto a dos Calangos, que tiveram uma virada surpreendente e garantiram o Ídolo por mais uma semana no acampamento.

No Portal de Eliminação, o surfista Lucas Chumbo foi o mais votado pela sua equipe e deixou o programa'. Agora o jogo está empatado: seis jogadores em cada tribo, sendo três homens e três mulheres. Iris Stefanelli, Marcelo Zulu, Paula Amorim, Viegas, Elana e Gui Napolitano formam a tribo Carcará. Já a tribo Calango conta com Jéssica, Kaysar, André, Arcrebiano, Carol Peixinho e Gleici.

Com apresentação de André Marques, o programa tem direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos.