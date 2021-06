Quarta temporada de 'O dono do lar' estreia no Mutishow

Os fãs das confusões de Américo (Maurício Manfrini), em O dono do lar, poderão curtir a nova temporada do programa humorístico a partir desta segunda-feira (7), às 22h30min, no Multishow. Com 20 episódios sob direção de Silvio Guindane e produção da Floresta, o restante do elenco é composto por Ary França, Estevam Nabote, JP Rufino, Lili Siqueira, Marcos Oliveira e Roberta Santiago.