Eduardo Dorneles propõe experiência multiplataforma com nova obra

O jornalista Eduardo Dorneles lança nesta terça-feira (8) o conto Ninguém sente como sentia com 18 anos exclusivamente na plataforma Amazon Kindle . O e-book tem 33 páginas e está disponível pelo valor de R$ 5,99.

Na trama, a dupla de amigos Gabriel e Renata fazem uma viagem no tempo através das memórias de seus antigos relacionamentos. O objetivo é compreender se hoje, num mundo tão líquido, ainda é possível se apaixonar e viver o arrebatamento de uma experiência com o amor romântico.

"Pensar nas dinâmicas dos afetos sempre foi algo que me instigou. E há muito tempo a questão central do conto já me provocava. Então, a ideia é fazer essa pequena viagem entre o que pode ser real ou apenas projeção dentro de uma relação. E, claro, questionar o leitor se o grande amor de sua vida está no presente ou num canto da memória", explica Dorneles.