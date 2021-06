Instituto Ling tem bate-papo virtual sobre literatura e cinema

O escritor Pedro Gonzaga e o crítico de cinema Roger Lerina se encontram virtualmente nesta terça-feira (8), às 19h, em mais uma edição do projeto Adaptação - Entre a literatura e o cinema. O tema do bate-papo serão as diferenças e semelhanças entre o romance Lavoura arcaica, escrito pelo autor paulista Raduan Nassar em 1975, e o longa homônimo que estreou nas telonas em 2001, com direção de Luiz Fernando Carvalho.

Durante o evento, o público poderá interagir com os debatedores, enviando comentários e dúvidas, e acompanhar algumas das principais cenas do filme, que conta com Selton Mello no papel principal, além de atuações do próprio diretor e de grandes nomes do cinema nacional, como Caio Blat, Simone Spoladore, Raul Cortez e Leonardo Medeiros. A atividade será transmitida ao vivo pela plataforma Zoom. Para ter o link de acesso, a inscrição é gratuita no site www.institutoling.org.br

A obra conta a história de André, que sai de casa por se sentir sufocado pelos pais. Anos depois, ele cede aos apelos da mãe e retorna, quebrando definitivamente os alicerces da família ao se apaixonar por sua irmã. A versão literária foi imediatamente considerada um clássico, após o seu lançamento nos anos 1970, marcando a história da prosa narrativa no País. Com a adaptação cinematográfica, o romance ganhou o mundo, recebendo mais de 50 prêmios internacionais. É considerado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) um dos 100 melhores filmes brasileiros.