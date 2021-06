Estreia série 'O cinema e as cidades' no canal Prime Box Brazil

Estreia, nesta sexta-feira (4), uma série de televisão que, em quatro episódios, revisita quatro décadas de Porto Alegre por meio de 20 filmes locais - entre curtas e longas, ficções, documentários e animações. O cinema e as cidades vai ao ar semanalmente, com exibições nas sextas-feiras, às 21h30min, no canal Prime Box Brazil.

O seriado é dirigido por Eduardo Wannmacher e produzido por Frederico Mendina, com financiamento do Edital Pró-cultura RS FAC de Produção Audiovisual, realizado pela Sedac em parceria com a Ancine, através do Fundo Setorial do Audiovisual. Produzida pela Pironauta e coproduzida pela Firma Filmes, a série é estruturada em imagens originais das obras analisadas e depoimentos dos respectivos realizadores.

A geração oitentista inicia a produção de um novo cinema urbano em Porto Alegre, com a descoberta do super-8 no formato de ficção. Esse movimento é revisitado no episódio introdutório da série, por meio do depoimento de Carlos Gerbase, diretor de Inverno (1983). O distanciamento social por muros e grades é retratado no segundo episódio, com uma análise do curta Ângelo anda sumido (1997), de Jorge Furtado. Giba Assis Brasil, montador da Casa de Cinema de Porto Alegre, comenta este título e Três minutos (1999), de Ana Luiza Azevedo, que também dá entrevista para a produção.

O cinema fantástico, com criaturas e lendas mágicas, chega ao terceiro episódio, com a animação Reino Azul (1989), de Otto Guerra. Ao longo do tempo, temas ligados ao cinema de gênero, como ficção-científica e terror, sempre estiveram presentes nas produções gaúchas, revelando um lado mais sombrio da Capital. Outra animação presente é Cidade Fantasma (1999), Lisandro Santos.

Da virada do milênio, estão representados ainda o inventivo Um estrangeiro em Porto Alegre (1999), de Fabiano de Souza, comentado pelo diretor e pelo ator Nelson Diniz, e Quem? (2000), de Gilson Vargas, resgatado pelas suas memórias e pelas visões do ator Julinho Andrade sobre Porto Alegre.

Dois marcos do cinema gaúcho na década seguinte estão demarcados na série: O cárcere e a rua (2005), de Liliana Sulzbach, e Ainda orangotangos, de Gustavo Spolidoro (o famoso longa em plano-sequência que tem totalmente a cara da capital gaúcha). O recorte deste ponto em diante deve ter sido complicado para os realizadores. "A lista inicial tinha cerca de 50 obras. Quando formatamos a série, tivemos de escolher apenas 20 filmes. Mas era importante que o conjunto representasse mais filmes e pessoas e que trouxesse as transformações geracionais. Então os temas presentes nos filmes e os diferentes gêneros foram norteadores, assim como as transformações tecnológicas do cinema", explica Wannmacher.

O curta De lá pra cá (2011), de Frederico Pinto, muito bem realizado tem a Trensurb como protagonista desta Região Metropolitana. Amores passageiros (2012), de Augusto Canani, ambientado no Departamento de Esgotos Pluviais da Cidade de Porto Alegre e com o excelente com Osmar Prado, também é lembrado. O documentário poético-visual sobre a obra do escritor Caio Fernando Abreu, Sobre sete ondas verdes espumantes, de Cacá Nazario e Bruno Polidoro também tem entrevista com os dois diretores, sobre o formato diferenciado do documentário e locações mais cosmopolitas.

A leva final dos títulos abordados pelos capítulos derradeiros traz os potentes e premiados Castanha (2014), Davi Pretto; O corpo (2015), de Lucas Cassales; O teto sobre nós (2015), de Bruno Carboni; Sob águas claras e inocentes (2016), de Emiliano Cunha; Secundas (2017), de Cacá Nazário; O Caso do Homem Errado (2017), de Camila de Moraes; Um corpo feminino (2018), de Thaís Fernandes (também montadora da série) e o fenômeno Tinta Bruta (2018), de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher.

O último episódio explora temas urgentes que são o mote das produções mais recentes, como a diversidade de gênero, o racismo, a questão da moradia, da educação e das manifestações sociais. A geração que vem produzindo nesta última década parece se dedicar mais a temas sociais, grandes, coletivos, tendo o cinema como um suporte para registro e preservação da memória deste tempo. Os cineastas das gerações anteriores pareciam mais preocupados com dramas pessoais, individuais, que faziam pensar sobre assuntos importantes da sua época, mas não tão sérios e preocupantes como os novos realizadores saídos dos cursos de graduação em Audiovisual da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Conforme o diretor de O cinema e as cidades, o título da série foi escolhido para pensar as diferentes metrópoles que aparecem nos filmes, ao longo do tempo: "Embora seja basicamente sobre Porto Alegre, acompanhamos as transformações da cidade e do próprio cinema feito no Rio Grande do Sul. Assim, existem várias cidades presentes, de acordo com cada olhar".