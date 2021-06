CHC Santa Casa comemora sete anos com programação cultural

O dia que celebra os sete anos do CHC Santa Casa terá, ainda, oficina de música infantil, com a participação dos pequenos diretamente de suas casas; conversa sobre as memórias que compõem o CHC e a própria Santa Casa; além da oficina Moldando histórias, que une uma visita ao Museu do CHC Santa Casa à reprodução de itens do acervo histórico em argila.

Comemorando, neste sábado (5), sete anos de atividades educativas, históricas e culturais, o CHC Santa Casa (Independência, 75) oferece um dia repleto de atrações virtuais, que começam às 10h, pelo canal de YouTube do centro cultural. O destaque da programação é a apresentação Quase Aleatório, às 20h, um show que reúne os comediantes Erick Clepton, Juliano Coração e Lucas Sampaio, que somam milhões de seguidores nas diversas redes sociais. Através de jogos de improviso, o objetivo é fazer comédia com a condução para diferentes quadros que acontecerão durante o espetáculo.

Programação completa:

Sábado, 05 de junho de 2021

10h – Musicalizando em casa

Oficina conduzida pelo músico brincante Thiago Di Luca, em que adultos e crianças serão convidados a brincar através da música a partir de canções, brincadeiras, danças e jogos musicais. Será um encontro cheio de diversão com a participação das famílias ao vivo junto com o artista. Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do CHC Santa Casa .

10h e 14h – Moldando histórias

Oficina para famílias. Visite o CHC Santa Casa e tenha uma experiência criativa com seu pequeno. A atividade é composta por visita ao Museu Joaquim Francisco do Livramento, onde será mostrada um pouquinho da história da Santa Casa de Porto Alegre, seguida de oficina prática de reprodução de algum objeto do museu em argila. Presencial, mediante agendamento e inscrições pelo Sympla

15h – Santa Casa através das memórias de Ceres Storchi e Nico Rocha

Para comemorar o aniversário do CHC Santa Casa, os entrevistados serão a arquiteta Ceres Storchi, responsável pelo projeto arquitetônico e pela curadoria da exposição do Museu do CHC, e o artista plástico, Nico Rocha, autor da escultura de acesso ao CHC. Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do CHC Santa Casa.

20h – Quase Aleatório