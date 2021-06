Tricolor pega Santa Cruz na decisão da Recopa Gaúcha na manhã de domingo

Pode parecer estranho para os desavisados, mas o Grêmio vai a campo, neste domingo, em busca do segundo título na temporada. A partir das 10h30min, na Arena, acontece a decisão da Recopa Gaúcha, contra o Santa Cruz.

O Grêmio disputa a partida por ser campeão do Campeonato Gaúcho da temporada passada, enquanto a equipe do Centro do Estado venceu a Copa FGF de 2020. Como o Santa Cruz não disputou a primeira divisão gaúcha este ano, não foi possível aproveitar uma data do Gauchão para definir o campeão da Recopa, como em temporadas anteriores.

A tendência é que o Tricolor vá a campo com um time reserva, mas aproveitando atletas que vêm sendo relacionados para outras competições. A ideia de utilizar uma equipe de transição, ventilada durante a semana, acabou perdendo força. A escalação, porém, só deve ser definida depois de treino na manhã de sábado.

A definição de quais atletas vão a campo passa, infelizmente, pela pandemia. Na quarta-feira, pouco antes da vitória de 2 a 0 sobre o Brasiliense, pela Copa do Brasil, o clube confirmou que o volante Darlan e o auxiliar Evandro Fornari testaram positivo para Covid-19.

Além dos novos casos, o Grêmio tem outros oito profissionais contaminados: os atletas Diego Souza, Ferreira, Luiz Fernando, Pedro Lucas, Rafinha e Rodrigues, além do técnico Tiago Nunes e do preparador de goleiros Mauri Lima. O auxiliar Kelly Guimarães também está afastado, embora seu teste tenha dado negativo.