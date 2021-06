Sarau em homenagem a Dante Alighieri traz trechos de obra musical inédita

Como parte das homenagens ao sétimo centenário da morte de Dante Alighieri, a Bell'Anima Produções reúne músicos e especialistas para uma celebração em ambiente online. O Sarau Dante 700 trará trechos da obra musical inédita A Paixão de Dante segundo Vagner Cunha, Livro I: Inferno, escrita pelo compositor gaúcho para celebrar o poeta italiano. O evento acontece neste sábado (5), às 19h, em transmissão gratuita no canal da produtora no YouTube

O encontro inicia com o painel A Divina Comédia: antídoto humanista em tempos de tragédia. O debate terá as presenças do escritor e tradutor José Clemente Pozenato; do atual presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi; do poeta e ensaísta Armindo Trevisan; e de Elisabetta Tonello, doutora em literatura italiana e especialista na obra de Dante. O bate-papo, que tem a intenção de pensar a jornada do ser humano do inferno ao paraíso, será introduzido pelo diretor da Bell'Anima, Claudio Carrara, e terá mediação de Rafael Padilha.

Na sequência, trechos de A Paixão de Dante segundo Vagner Cunha, Livro I: Inferno serão interpretados pela soprano Paola Bess, o tenor Flávio Leite e o pianista André Carrara. A peça, composta por Cunha para coro e orquestra, terá sua estreia mundial em 14 de setembro, data oficial que marca o sétimo centenário de morte do poeta e filósofo italiano.

O trabalho é resultado da segunda parceria de Cunha com José Clemente Pozenato que, após ter passado pela experiência de transformar o próprio livro em libreto de ópera, em 2018, agora trabalha no libreto de A Paixão de Dante segundo Vagner Cunha. O trabalho está sendo feito a partir da tradução de Pozenato sobre texto original de Inferno, primeiro livro que constitui a obra-prima de Dante, A Divina Comédia. A parceria entre o escritor e o compositor trará, nos próximos anos, criações semelhantes em torno dos outros dois tomos do poema épico, Purgatório e Paraíso.

O Sarau Dante 700 anos está sendo realizado através do Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, com recursos da Lei Aldir Blanc, e possui apoio do Consulado Geral da Italia em Porto Alegre, do Istituto Italiano di Cultura - San Paolo, da Câmara de Comércio Italiana Rio Grande do Sul, da Fundação Antonio Meneghetti, da Antonio Meneghetti Faculdade e da Associação Ontoarte.