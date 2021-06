Espetáculo sobre queimadas na Amazônia e aula de construção de instrumentos

Abrindo a programação do mês de junho do Itaú Cultural (IC), o espetáculo Histórias da floresta segue em cartaz no Palco virtual para crianças. A obra integra o projeto Contos de papel, idealizado pela contadora de histórias Isis Madi e pela artista Clara de Cápua, e fica em cartaz até às 15h do dia 19 de junho.

O ponto de partida da história apresentada é a indignação de uma criança a respeito da fumaça de uma queimada na Amazônia em 2019, questionando o porquê do Curupira não ter feito nada. A partir disso, é narrada uma viagem para a maior floresta tropical do mundo, onde apareceram seres surpreendentes e misteriosos.

Além disso, neste sábado (5), às 11h, a cantora Mairah Rocha se apresenta no IC para Crianças. Percussionista, educadora musical e integrante do grupo Barbatuques desde os anos 2000, ela constrói junto ao público um tambor utilizando bexiga e uma baqueta com materiais encontrados em casa.