Vila Flores lança festival online neste fim de semana

Encerrando a programação do projeto multicultural De Vila a Vila, o Vila Flores realiza o festival online Pátio Sonoro neste fim de semana. As apresentações musicais ocorrem na sexta-feira, sábado e domingo, às 20h, com transmissão pelo canal de YouTube do centro cultural e tradução em Libras. Durante as exibições, o público será conduzido por uma vasta multiplicidade de ritmos e convidado a desfrutar também da energia vibrante do espaço cultural.

A abertura na sexta-feira (4) tem como atração a banda Mandinguetto, que navega nas águas da herança afro-brasileira, ijexá, samba, reggae e soul. Logo após, o multiartista Gabro Demais narra experiências pessoais através de canções construídas com elementos do pop, soul, rock e techno.

Os shows continuam no sábado (5) com a cantora e slammer Ariele abrindo espaço ao movimento hip-hop, que atravessa sua obra junto com R&B e diversas linguagens artísticas. Na sequência, a banda Terminal 470, oriunda do bairro Bom Jesus, acende a chama do pátio e transmite suas composições que mesclam o rap ao samba, reggae e rock.

No domingo (6), a artivista afro-indígena Dessa Ferreira apresenta o espetáculo Pulso, em que compartilha sua trajetória de reencontros com a sua ancestralidade. Fechando as edições virtuais do Pátio Sonoro, a banda Flor ET possibilita uma viagem sonora a partir do rock e da musicalidade brasileira.

As bandas participantes foram selecionadas através de uma chamada pública aberta para artistas de todo o Estado e, agora, apresentam seus trabalhos utilizando os diferentes ambientes do complexo arquitetônico como cenário.