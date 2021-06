Rodrigo Nassif é atração do 'Sarau do 25 em casa' nesta quinta-feira

O violonista, compositor e arranjador Rodrigo Nassif é o convidado do show virtual Sarau do 25 em Casa desta quinta-feira (3), às 20h. O músico tem oito discos lançados, com composições suas, e venceu diversos prêmios, com destaque ao Açorianos de melhor intérprete em 2009 e a presença na lista de melhores lançamentos do século XXI pela revista Bravo.

O programa será veiculado pelo Facebook do Centro Cultural 25 de Julho (@centrocultural25) , permanecendo disponível para visitas posteriores. O Centro Cultural receberá contribuições espontâneas do público, que serão totalmente repassadas ao artista, pelo PIX [email protected] . Há ainda a opção de fazer depósito em conta da Caixa Federal (banco 104), agência 1591, conta 291-9, operação 003, para o CNPJ 92.911.270/0001-72.

O sarau integra, em 2021, as comemorações dos 70 anos do Centro Cultural 25 de Julho. Coordenado pelo músico e professor de acordeon do Centro Cultural, Daniel Castilhos, o evento apresentará Rodrigo Nassif em uma performance de violão solo, tocando repertório 100% autoral, com versões de músicas conhecidas de seus oito discos, inclusive canção inédita, nas plataformas digitais, Estrada Nova. O repertório do evento inclui ainda História diferente, Fendas, Fronteira e Todas as coisas não ditas aquela noite.