Produtora gaúcha Zapata Filmes lança primeiro longa latino interativo

A produtora gaúcha Zapata Filmes lança, nesta sexta-feira (4), o primeiro filme latino interativo. Com estratégia comercial pioneira, o filme Uma vez em Veneza (When in Venice), do cineasta Juan Zapata, uma coprodução entre Brasil, Colômbia, Alemanha e Itália, começa sua programação nos principais cinemas do Equador. A estreia segue no dia 10 de junho na Bolívia, no dia 24 de junho no México, estendendo-se posteriormente para os cinemas da Colômbia, Brasil, Chile, Alemanha e Itália, entre os meses de julho e setembro.

Simultaneamente, o filme terá também lançamento mundial na Premium TVOD (Transactional video on demand), na plataforma www.mowies.com , numa versão especial interativa feita para que o público decida o final da história, colocando-se no lugar dos protagonistas, interpretados pela brasileira Bellatrix Serra (Maria) e pelo alemão Peter Ketnath (Max).

Na trama, Max e Maria são dois estranhos que estão em um hotel no Norte da Itália. Com Veneza a apenas uma viagem de trem, Maria convence Max a passar um dia com ela no que ela considera "a cidade mais romântica do mundo". O que começa como uma viagem espontânea se transforma em uma fábula engraçada sobre amores impossíveis e outras ironias emocionais de adultos contemporâneos.

“When in Venice é um romance com toques de comédia romântica, que visa despertar nas pessoas memórias afetivas e com elas podem escolher o desfecho do filme, já que as novas tecnologias hoje nos permitem fazer isso, personalizar a experiência e nós, como criativos e artistas, temos pela primeira vez a oportunidade de explorar e incorporar essas ferramentas em nossas narrativas e, assim, estabelecer um diálogo diferente e inclusivo com o público”, afirma o diretor Juan Zapata, desde Colômbia, onde acompanha os últimos detalhes do lançamento.

“Devemos diversificar os modelos de comercialização, entender que tudo mudou e nos adaptar a isso, os NFTs (Token não fungível que utiliza a mesma tecnologia do bitcoin) podem gerar novas possibilidades de distribuição e monetização de conteúdos audiovisuais digitais, é algo revolucionário que decidimos testar como alternativa complementar e estamos muito ansiosos por descobrir o resultado, já que são poucas as referências desse tipo no mundo e isso nos torna pioneiros não só na interatividade, mas também em um universo cada vez mais lucrativo no espaço virtual”, confirma o CEO da mowies.com Alejandro Arango.

Uma vez em Veneza é uma produção da Zapata Filmes, em coprodução com a alemã Cinezebra GmbH, distribuída pela Tondero Distribución, Vendo Cine e Latinópolis, em convênio com Mowies.com para sua versão digital e interativa e com produção associada da empresa de marketing italiana Black Soda. O filme foi financiado com recursos privados e contou com o apoio tecnológico da marca Canon, sendo esta a primeira vez que esta destacada multinacional apoiou oficialmente um cineasta e uma empresa latina em um longa com seus novos modelos de câmeras e lentes. Com isso, a marca deseja se posicionar firmemente no mercado cinematográfico e fazer parte do grande momento que vive o cinema latino-americano.