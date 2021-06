Leo Fressato lança EP inspirado na obra teatral de Qorpo Santo

O cantor e compositor Leo Fressato disponibiliza nas plataformas de streaming o EP Seis mezes de Huma Enfermidade. O material é derivado de uma trilha para uma peça teatral inspirada na obra de Qorpo Santo e que, até então, estava indisponível para o grande público. Com produção musical de Rodrigo Lemos (Lemoskine), o trabalho surge acompanhado de vídeos para cada uma das quaro faixas, disponíveis no canal do músico no YouTube

Escritor e dramaturgo gaúcho, Qorpo Santo construiu sua obra teatral no século XIX, mas suas peças só são encenadas a partir da década de 1960. Com uma verve satírica e quase surrealista, ele é considerado um precursor do Teatro do Absurdo.

O trabalho de Fressato fez parte do projeto Qorpo Santo 3 linguagens, fomentado pelo Rumos Itaú Cultural e realizado em 2015 pela companhia teatral curitibana Projeto Z. À época, foram criadas sete músicas, das quais quatro estão presentes no EP. Segundo o músico, o grande desafio foi "adaptar este material do século XIX para a atualidade, pois, apesar de alguns temas sociais não mudarem, havia uma barreira estética".

Com uma carreira que já soma 15 anos, Leo Fressato sempre fez dos palcos uma extensão de sua criação artística. O lançamento de Seis mezes de Huma Enfermidade vem na esteira da comemoração dos 10 anos de Oração, sucesso que protagonizou ao lado do conjunto A Banda Mais Bonita da Cidade.